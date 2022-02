Coronavirus : taux d'incidence, hospitalisations, classes fermées... Les chiffres de l'épidémie en France

Tout va mieux ou presque. C'est en somme le message véhiculé par les annonces de l'exécutif vendredi 11 février. Le gouvernement a annoncé la levée dès le 28 février prochain de plusieurs restrictions sanitaires, à commencer par le port du masque dans les lieux fermés soumis au passe vaccinal.

Il faut dire que la dynamique de l'épidémie depuis la fin du mois de janvier pousse en faveur d'un desserrement des mesures sanitaires, si l'on se réfère aux données de Santé Publique France. Entre le 24 janvier et le lundi 7 février, le taux d'incidence est passé de 3.800 cas pour 100.000 habitants à 2.160. Soit une chute de 43% en deux semaines. Une baisse que l'on retrouve dans toutes les tranches d'âge. Même si l'indicateur concernant les moins de 20 ans est toujours à un haut niveau, 2.700 cas pour 100.000 personnes ce lundi.

Le nombre de cas positifs était de plus de plus de 500.000 cas quotidiens au plus fort de cette cinquième vague. Jeudi 10 février, 153.025 nouvelles infections ont été recensées. Cette bonne situation apparente doit néanmoins être relativisée. Si moins de nouveaux cas sont détectés, le taux de positivité est toujours autour de 30%.

Même chose dans les hôpitaux, où la baisse n'est pas encore franche. Plus de 30.000 patients occupent actuellement des lits de soins pour une infection à la Covid-19. Un niveau semblable aux deux premières vagues. En revanche, le pic des nouvelles admissions semble avoir été atteint au tout début du mois de février. Pour les services de réanimation, un plateau descendant s'est formé depuis mi-janvier. Le taux d'occupation des lits de soins critiques s'établit à 66,3% par rapport au nombre de lits disponibles avant la pandémie.

Les établissements scolaires soufflent enfin

Du côté des écoles, le pic épidémique est passé alors qu'une partie du pays est en vacances scolaires. Ce vendredi 11 février, 5.907 classes sont fermées, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Un indicateur bien plus faible que ce que l'on constatait le 28 janvier dernier avec 21.000 classes concernées par une fermeture.

Le nombre de cas de coronavirus est également plus faible par rapport aux semaines précédentes. 146.347 enfants ont été testés positifs sur les sept derniers jours. Le 3 février dernier, ce même indicateur affichait plus de 410.000 infections chez les élèves.