Perpignan : des tentes montées devant l'hôpital pour faire face à des urgences saturées

Trois tentes "pour trier les patients" ont été installées dimanche devant l'hôpital de Perpignan afin de faire face à des urgences saturées. Ce sont les pompiers qui ont été sollicités par le service des urgences dimanche matin pour monter dans l'urgence ces tentes, qui doivent rester 48h, précise d'hôpital. Pas sûr encore de savoir si cela sera suffisant pour désengorger l'établissement, tant le personnel alerte depuis plusieurs années sur le manque de moyens et les nombreux dysfonctionnements, aggravés par la crise du coronavirus.

François Sanchez, représentant FO du personnel à l'hôpital de Perpignan affirme que seulement "trois lits d'aval" sont disponibles dans tout l'hôpital. "Les urgences s'engorgent complètement et on n'arrive pas à re-dispatcher les patients dans les services où ils devraient aller", indique-t-il, ajoutant que l'hôpital n'a plus les moyens d'accueillir décemment les patients".

Il rappelle également qu'un dispositif similaire avait été monté au début de la crise du Covid-19, "mais plus par souci de séparer les patients contaminés des autres". "Elles vont permettre de trier les patients afin qu'ils ne restent pas dans les couloirs. Ce tri qui se faisait aux urgences a été déporté sous les tentes, l'espace de 48 heures", précise François Sanchez.

Le 3 février, un poste médical avancé avait également été dressé à l'extérieur du CHU de Bordeaux afin d'absorber le surplus de patients se présentant aux urgences. Un collectif d'urgentistes avaient pointé le manque chronique de places et de personnel soignant.