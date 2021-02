Coronavirus : se dirige-t-on vers un conflit des générations ?

publié le 17/02/2021 à 07:38

Va-t-on vers une guerre de génération ? Cette question, qui se posait déjà lors du premier confinement, est malheureusement toujours d'actualité. Une enquête Odoxa vient confirmer ce qui ne pouvait sembler être qu’une impression : 6 jeunes sur 10 sont favorables à un confinement des personnes âgées.

D’un côté, nous avons des moins de 35 ans qui se sentent les oubliés de la crise sanitaire, qui estiment qu’on leur demande de sacrifier leur jeunesse pour sauver les anciens. Et de l’autre, nous avons les plus de 65 ans qui estiment qu’ils sont stigmatisés et isolés. Au fond, tout le monde a raison, il y a bien une part de vérité dans tout ça.

Il ne suffit pas de se dire que la jeunesse a l’avenir devant elle pour considérer qu’elle peut tout encaisser. Aujourd’hui, il leur faut supporter le confinement pour sauver les anciens, il faut enchaîner des CDD pendant des années pour espérer décrocher un CDI et les prix de l’immobilier font que devenir propriétaire un jour leur sera impossible. Ils n’ont objectivement pas tout à fait la même jeunesse que leurs grands-parents ou arrière grands-parents. Donc oui, la vie est plus difficile pour les jeunes qu’avant.

Toutefois, les plus de 65 ans ne sont pas qu’une génération d’égoïstes. La preuve : une très grande majorité d’entre eux, plus de 80%, considère que le gouvernement n’en fait pas assez pour les jeunes. Il y a pourtant des mesures pour aider la jeunesse, les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, les contrats d’apprentissage très subventionnés ou encore le plan 1 jeune 1 solution.

Un conflit générationnel qui se joue avant tout dans les urnes

Lundi, la ministre du Logement a rajouté une aide très ponctuelle de 1.000 euros pour l’installation des jeunes qui commencent à travailler, et la ministre du Travail a annoncé une garantie de revenue de 900 euros pour les travailleurs précaires. Mais tout cela n’apparait pas suffisant. Dans une étude Opinionway, 2 Français sur 3 se disent quand même favorables à un RSA jeune, une idée poussée par la gauche. Trois électeurs d’Emmanuel Macron sur quatre y sont favorables. Mais, même limité au temps de la crise, pour le gouvernement c’est non : il a peur d’être accusé d’assistanat.

Pour l’instant, il réagit à chaque situation, il empile les mesures, il saupoudre. Et honnêtement, s’il y a un conflit de générations, il se joue d’abord dans les urnes. Et nous connaissons les gagnants à coup sûr : ce sont les plus de 60 ans, les plus fidèles aux élections. C’est sans doute ce qui guide, ce qui influence, un petit peu trop, les décisions politiques.