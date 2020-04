Coronavirus : des élus locaux contre la réouverture des écoles le 11 mai

publié le 17/04/2020 à 04:50

Emmanuel Macron a annoncé dans sa dernière allocution une réouverture progressive à partir du 11 mai. Mais cette perspective inquiète parents d'élèves et enseignants, notamment. Plusieurs élus locaux ont aussi fait part de leur volonté de ne pas rouvrir les écoles le 11 mai prochain, le maire de Montpellier qualifiant cette décision de "déraisonnable".

"On entend tout et son contraire de la part des autorités. Dans cette épidémie, une partie n’est pas connue et échappe à la connaissance scientifique. La priorité doit d’abord être donnée à la maîtrise de l’épidémie. La réouverture des crèches et des écoles est déraisonnable", a ainsi estimé Philippe Saurel.

L'Association des maires de France a réclamé aux autorités "un plan de déconfinement précis au niveau national", en ce qui concerne notamment les écoles et les masques.

Les élus inquiets de la promiscuité à la cantine

Le président nationaliste de l’assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni a de son côté fait part de son "étonnement" après l’annonce d’Emmanuel Macron et estime qu’"il appartiendra aux pouvoirs publics corses et aux syndicats et organisations insulaires, et à eux seuls, de définir la stratégie de levée du confinement".

Même tonalité à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, où la municipalité prévoit de n’accueillir "aucun des enfants qui lui seraient confiés dans ses locaux tant que cela présentera un risque sanitaire pour eux comme pour les agents municipaux qui y travaillent", a précisé le maire LR Lionnel Lucas dans un courrier adressé aux habitants.

"En tout état de cause il ne saurait être question de proposer une restauration collective, lieu de promiscuité par excellence", a-t-il ajouté.