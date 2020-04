publié le 20/04/2020 à 06:45

Nous sommes le lundi 20 avril, c’est le 35e jour du confinement, et voici un nouvel

épisode de RTL avec vous.

Le Premier Ministre a préféré nous prévenir hier soir : "Notre vie à partir du 11 mai ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement". Alors dans ce 28e épisode de RTL avec vous, on va s’arrêter sur deux nouvelles habitudes auxquelles le gouvernement nous prépare. D’abord, les maisons de retraite. Le ministre de la Santé Olivier Véran annonce que certaines visites seront désormais possibles.

Et pour avoir une idée de la manière dont cela va s’organiser, arrêtons-nous sur ce qui est déjà prévu dans le Bas-Rhin, un département très touché par l'épidémie. C’est du cas par cas et en respectant des consignes strictes.

Autre annonce du gouvernement, elle concerne le port du masque après le début du déconfinement. Des masques grand public, c'est-à-dire des masques en tissu, lavables seront distribués aux Français. 8 millions de masques ont été produits la semaine écoulée, a annoncé le Premier ministre, il prévoit la production de 17 millions de masques par semaine. Mais il faut aussi continuer à produire des masques pour les soignants, et toutes les bonnes volontés sont utiles.



>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.