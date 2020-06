Coronavirus : qui peut prétendre à la prime Covid ?

publié le 12/06/2020 à 19:41

À qui est destinée la prime Covid ? Annoncée par Emmanuel Macron pour récompenser, dans un premier temps, le personnel soignant sur le pied de guerre pendant toute la période de confinement, cette prime pouvant atteindre 1.500 euros a rapidement été étendue au personnel des Ehpad, eux aussi très occupés, au contact de personnes à risque.

Mais dans les maisons de retraite, tout le monde n'y est pas éligible. Un cuisinier, par exemple, qui a travaillé dur pendant toute la période de confinement mais qui est l'employé d'un prestataire, ne sera pas concerné.

Dans ce cas, comme pour beaucoup de salariés, il est toujours possible de demander à l'employeur de bénéficier de la prime exceptionnelle Macron, concernant le pouvoir d'achat. Cette prime est comprise entre 1.000 et 2.000 euros, et elle n'est pas imposable (l'employeur ne paie pas non plus de charges).

Le versement par les entreprises est étendu jusqu'au 31 août et il est toujours possible de contacter ses représentants du personnel afin de faire pression sur les employeurs.