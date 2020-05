Coronavirus : une prime de 1.500 euros promise aux salariés des Ehpad Korian

et AFP

publié le 26/05/2020 à 07:37

Les salariés ont été entendus. Les personnels de plusieurs dizaines d'Ehpad Korian ont fait grève lundi 25 mai pour réclamer une prime et des revalorisations salariales. Dans la journée, le groupe a promis qu'un bonus de 1.500 euros serait versé à tous ses salariés en juillet.

Quelque 80 établissements pour personnes âgées, sur les 308 que compte le groupe en France, ont connu "des grèves, des rassemblements et des débrayages de quelques heures", selon Isabelle Jallais, déléguée syndicale centrale Force Ouvrière.

À l'initiative des syndicats CGT, FO et SUD, les salariés étaient appelés à des actions pour réclamer notamment le versement d'une prime de 1.000 euros, promise par la direction fin avril, "sans distinction de zone ou de catégorie, dans un contexte où le secteur a été en première ligne face au coronavirus", a ajouté la déléguée.

"Il y en a marre. On a donné assez, on n'a pas compté nos heures mais on n'a toujours que des promesses", a déclaré Nour-Eddine Aghanbou (CGT), aide médico-psychologique à la maison de retraite Gambetta à Lille.

Une prime unique de 1.500 euros pour tous

Interrogée par l'AFP, Nadège Plou, DRH de Korian France, a annoncé que le groupe allait "verser à 100% des équipes une prime unique de 1.500 euros pour tous les collaborateurs des établissements en Ehpad et en cliniques".

Cette prime sera versée au cours de la première semaine du mois de juillet aux 24.000 salariés de France, sans "la distinction verte/rouge annoncée par le gouvernement", a détaillé Nadège Plou.

"Au cours des négociations annuelles, nous prendrons des engagements sur l'évolution des rémunérations, l'emploi et les évolutions professionnelles comme chaque année" et Korian a ouvert le chantier sur la santé et la sécurité au travail, celui du renouvellement de l'accord sur la qualité de vie au travail, celui sur le handicap", a déclaré la DRH de l'entreprise.

Selon le groupe, à la mi-journée, "environ 170 salariés de 17 établissements" étaient concernés par la grève, en majorité des maisons de retraite.