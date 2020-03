Coronavirus : les masques en tissu, une (fausse) bonne idée ?

publié le 21/03/2020 à 19:35

Les masques chirurgicaux ou FFP2 étant réservés au personnel médical, certains ont opté pour des masques en tissu de fabrication maison. Mais les avis des professionnels de santé divergent à leur sujet. Certains estiment qu'ils ne servent pas à grand-chose car ils ne filtrent pas correctement et pouvent donc laisser passer les micro-gouttelettes transportant le covid-19.



Pour le professeur Pascal Astagneau, médecin infectiologue à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, fabriquer un masque en tissu "c'est une fausse bonne idée". "Le tissu n'est pas efficace, je pense que c'est une fausse protection", a-t-il récemment déclaré sur France Inter.

Et d'ajouter : "Que les pharmaciens fabriquent du gel hydroalcoolique, c'est quelque chose d'accessible, avec une recette, un mélange chimique et des doses à respecter. Mais les masques doivent être testés : on ne peut pas faire tout et n'importe quoi."

Des masques à usage unique

"En l’absence de masque, cela peut diminuer les projections et donc protéger les autres", a pour sa part estimé Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon (Paris), interrogé par Libération. Mais il alerte : les masques artisanaux sont "à usage unique". "Ils sont à jeter après usage et non à remettre dans sa poche qui est alors contaminée. Et il faut se laver les mains après l’avoir enlevé", a-t-il précisé.

Sur son site, l'OMS précise toutes les conditions qu'il faut respecter pour porter un masque classique. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour le mettre comme il faut, l'utiliser, l'enlever et s'en débarrasser correctement.