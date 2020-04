Coronavirus : la France passe la barre des 10.000 morts

et AFP

publié le 07/04/2020 à 19:53

Au 7 avril, le Covid-19 a fait plus de 10.000 morts depuis l'arrivée de la pandémie en France, a indiqué Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Depuis début mars, 7.091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier, et 3.237 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, soit un total de 10.328 morts.

L'épidémie "continue sa progression", a poursuivi le directeur général de la Santé.

La France, entrée le 7 avril dans sa quatrième semaine de confinement pour lutter contre le coronavirus, est encore loin du "pic" de l'épidémie. Le respect de ce confinement inédit imposé sur tout le territoire national montrant de nouveaux signes de relâchement, le gouvernement a affiché sa détermination et entrepris une nouvelle fois de resserrer les boulons.

La pression sur les hôpitaux et les Ehpad reste pour l'heure très forte. Le ministre de la Santé a annoncé le lancement d'une vaste opération de dépistage dans ces maisons de retraites médicalisées, dont certaines ont été décimées par la maladie.