publié le 22/04/2020 à 19:54

C'est un record. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a un impact profond sur le déficit de la sécurité sociale. Celui-ci atteint aujourd'hui 41 milliards d'euros. "Du jamais vu", selon le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin : même après la crise de 2008, au pire moment, le déficit n’avoisinait "que" les 28 milliards d’euros.

Ce nouveau trou monumental de la sécurité sociale s’explique par deux effets. D’un côté, des dépenses en plus pour financer les effets sociaux de la crise, avec par exemple la multiplication des arrêts maladie et les arrêts de travail pour garde d'enfant. De l’autre, des recettes en moins, de l’argent qui n’entre plus dans les caisses à cause de l'économie à l’arrêt. Un combo infernal : l’effondrement des recettes est estimé à 30 milliards d’euros.

On comprend tous que ces chiffres sont catastrophiques, mais en plus, le ministre des Comptes publics ajoute qu’ils sont changeants. Comprenez : attendez-vous à ce que les comptes soient encore pires dans les mois qui viennent.