Les infos de 8h - Coronavirus : la Catalogne se prépare au confinement

publié le 14/03/2020 à 08:48

L'épidémie de COVID-19 se propage en Europe. L'état d'alerte a été décrété au Portugal et en Espagne, où la Catalogne s’apprête à être confinée. Dans cette région, de plus en plus de malades sont recensés et des mesures très strictes vont être mises en place et auxquelles les habitants s'y préparent.

"Ça fait peur, souffle une femme. Ces mesures arrivent un peu tard et devraient être encore plus restrictives." "Les gens ont très peur et surtout nous, les commerçants, car nous ne contrôlons rien", abonde un tenancier de bar.



Comme en France, les supermarchés sont pris d’assaut dans ce pays du sud de l'Europe. "Nous avons doublé notre chiffre d’affaires habituel, les gens ont l’air désorienté et stressé, constate la responsable d'une supérette.

Le Premier ministre lui-même l'a annoncé : les prochaines semaines s'annoncent très difficiles pour les Espagnols.

À écouter également dans ce journal

Écoles et facs fermées - À partir de ce lundi, plus aucune école, peu importe la section, n'accueillera d'élèves. Forcément, côté parents, il faut s'organiser pour garder les plus jeunes. Et les professeurs, eux, doivent assurer la continuité de l'enseignement. Car il ne s'agit pas de vacances, on le rappelle. L'objectif : poursuivre les cours à distance.



Muriel Pénicaud face aux artisans - Si les grandes entreprises proposent des solutions de télétravail aux parents, côté PME ou artisans, c'est un peu plus compliqué. Pour répondre aux incertitudes et aux nombreuses questions, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a organisé des visio-conférences.

Coup de sifflet aux compétitions sportives - Toutes les compétitions sont reportées et ce, dans toutes les disciplines. Les championnats pourront-ils aller à leur terme ? L'Euro de foot va-il être reporté à 2021 ? Une réunion décisive doit se tenir à l'UEFA ce mardi. Et aucune piste n'est écartée.