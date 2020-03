publié le 14/03/2020 à 12:28

À partir de ce samedi 14 mars, les messes dominicales sont suspendues en Île-de-France pour limiter la propagation du coronavirus, et ce, jusqu'à "nouvel ordre". Le catéchisme et le patronage, tous rassemblements de plus de 100 personnes, sont également annulés, a annoncé Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris.

La semaine, les messes sont maintenues et se limitent à 100 personnes, comme le rapporte Le Figaro. Même chose pour les mariages, baptêmes et funérailles. Il est conseillé aux personnes de plus 70 ans d'éviter malgré ces limites les rassemblements. Pour autant, les églises restent ouvertes.

En dehors de l'Île-de-France, dans le reste du pays, les messes dominicales semblent être maintenues, celles-ci rassemblant moins de monde qu'en région parisienne. À Lyon, les églises veillent également à ne dépasser le seuil des 100 fidèles pendant les messes.

Dans les mosquées, la prière du vendredi est également suspendue.