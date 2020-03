Coronavirus : Apple ferme tous ses magasins, sauf en Chine

publié le 14/03/2020 à 11:26

C'est une décision importante. Le président d'Apple, Tim Cook, a annoncé ce samedi 14 mars la fermeture de tous ses magasins pour essayer de contenir la propagation du COVID-19. Toutes les boutiques dans le monde de la marque à la pomme, exceptées en Chine, seront ainsi fermées au public jusqu'au 27 mars au moins.

Le fabriquant d'ordinateurs et smartphones a tiré les leçons de mesures de confinement prises en Chine, où il vient juste de rouvrir ses boutiques, a déclaré Tim Cook dans un communiqué publié vendredi soir aux États-Unis.



"Une des leçons est que la façon la plus efficace de minimiser le risque de transmission du virus est de réduire la densité (de population) et d'augmenter au maximum la distanciation sociale". Et d'ajouter : "Nous prenons de nouvelles mesures pour protéger nos équipes et nos clients" alors que l'épidémie progresse hors de Chine.

La veille, la marque à la pomme avait déjà annoncé qu'elle annulait sa conférence annuelle des développeurs WWDC organisée début juin à son siège californien de Cupertino. À la place, le groupe diffusera des keynotes en streaming pour présenter notamment les prochaines fonctions de l'iPhone sous iOS 14.

Différentes méthodes ont été choisies à travers la planète pour enrayer la propagation d'une épidémie qui a déjà fait plus de 5.300 morts dans le monde et dont le pic est "impossible" à prévoir, a averti l'OMS. La pandémie a contaminé plus de 141.000 personnes dans plus de 124 pays et territoires.