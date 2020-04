Coronavirus : nos conseils pour fabriquer votre masque à la maison

publié le 07/04/2020 à 07:17

Mardi 7 avril, 22e jour de confinement, et voici le 19e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL qui travaille nuit et jour pour vous raconter et vous aider à comprendre cette crise qui nous submerge et qui frappe des milliards d’habitants sur la planète.

L’un des sujets qui intrigue le plus les Français ces derniers jours, ce sont les masques, ou plutôt ces messages contradictoires sur l’importance de se couvrir ou non le visage. On rappelle que ces masques faits main qu’on nous recommande donc désormais de porter, ce n’est pas tant pour se protéger du virus, mais pour éviter de le transmettre si on est un porteur sain du Covid-19, sans le savoir. Cela vous évite notamment de postillonner.

Dans cette pandémie, l'un des effets inattendus est que nous sommes nombreux à avoir ressorti nos aiguilles notre fil du tiroir pour se mettre à coudre des masques de tissu.

À Strasbourg, l'un de nos reporters est allé suivre au plus près un atelier couture qui confectionne par dizaines ces outils de protection, lors des dernières semaines. Tous les moyens sont bons pour y parvenir et notamment les bretelles de soutien gorge, qui aident en effet à coudre ces masques maison. De plus, la rédaction de RTL vous a sélectionné quelques tutos sur Youtube pour vous aider à fabriquer des masques chez soi.

