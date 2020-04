publié le 05/04/2020 à 15:47

La chloroquine continue de diviser la communauté scientifique et la classe politique. Elle est défendue par le professeur Didier Raoult comme étant une solution pour guérir les patients du coronavirus. L'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy a interpellé Édouard Philippe, à travers une pétition qui a recueilli près de 200.000 signatures, pour faciliter les tests.

Sur son blog, le leader de la France insoumise a indiqué avoir eu un échange téléphonique avec le professeur Raoult. Qu'en pense Jean-Luc Mélenchon ? "Je n'ai pas la compétence scientifique (...) J'ai eu le sentiment d'un contact courtois, agréable et rationnel avec un homme qui ne critiquait personne, n'en voulait à personne et mettait sur la table des arguments", explique le député des Bouches-du-Rhône lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

On devrait être capable d'avoir un avis plus tranché sur la chloroquine Jean-Luc Mélenchon Partager la citation





Jean-Luc Mélenchon s'impatiente concernant les résultats sur un éventuel traitement du coronavirus avec de la chloroquine. "Depuis un mois cette situation dure. On devrait être capable d'avoir un avis plus tranché et plus déterminé", explique-t-il. Cet homme (le professeur Didier Raoult) a dit ce qu'il avait à dire en respect du serment d’Hippocrate. Je ne crois pas qu'on puisse lui en vouloir".



Irait-il jusqu'à prendre de la chloroquine s'il est diagnostiqué positif au coronavirus ? "Bien sûr, je suis un être humain comme tout le monde et je ferais tout pour vaincre la mort (...) Si je suis malade, peut-être je dirais : 'Donnez-en moi, après tout ça ne peut pas faire plus de mal que ce que fait la maladie'", répond Jean-Luc Mélenchon.

Des tests sur des médecins volontaires

Lors de la mission d'information parlementaire, Olivier Véran avait été interrogé par le député non-inscrit Joachim Son-Forget sur le traitement à la chloroquine. Il avait alors subit les foudres du ministre de la Santé qui demandait "un minimum de preuves démontrées scientifiquement" de l'efficacité de ce traitement.

Le 25 mars dernier, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) a proposé un essai clinique à base d'hydroxychloroquine sur des médecins volontaires malades du coronavirus afin d'avoir "sous 10 jours" des résultats probants sur cette molécule. Selon la Carmf, "la profession est demandeuse de cet essai" et "ne demande rien en retour". "Les médecins commencent à payer un lourd tribut à la maladie et nos plus anciens tombent les premiers depuis quelques heures", insiste-t-elle.