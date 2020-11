et AFP

L'article a été partagé plus de 5.000 fois sur les réseaux sociaux. Un blog affirme avoir eu accès à une note rédigée par le Haut-Commissariat au Plan, prévoyant une pénurie et la mobilisation de l'armée d'ici 2021. Contacté par l'AFP, le Haut Commissariat dément avoir rédigé cette note qui n'a "aucune fondement".

Cette note, transmise au gouvernement, rapporterait une liste d'événements et "d'actions inquiétantes" que le Haut-Commissariat, mené par François Bayrou, prévoit en début d'année prochaine. L'article cite "un confinement total et complet pour janvier 2021", des "pénuries de stocks", "une grande instabilité économique et une mobilisation "du personnel militaire" pour des "contrôles" à prévoir au "T2 2021".

Chargé de "coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective pour le compte de l'État" au regard des enjeux démographiques, économiques et environnementaux, le Haut-Commissariat au Plan a été relancé en septembre dernier par le gouvernement. Une note a bien été publiée le 28 octobre sur l'épidémie de Covid-19 mais elle n'évoque aucune de ces mesures "inquiétantes" listées par le blog, a assuré l'Institution à l'AFP.

La Haut-Commissariat a adressé une note au gouvernement le 28 octobre intitulée "Et si la Covid durait ?" Crédit : Capture d'écran du site gouvernement.fr

Une note intitulée "Et si la Covid durait ?"

La note envoyée récemment au gouvernement est un document de 13 pages intitulé "Et si la Covid durait ?" Elle pose une réflexion sur les conséquences de l'épidémie sur "les inégalités et les fragilités sociales", les "rapports sociaux" ou "l'angoisse" démocratique affirme le Haut Commissariat.

L'institution a assuré à l'AFP : "ce qui nous intéresse, c'est d'étudier quelle sera la situation de la France en 2050 sur des questions démographiques ou de biodiversité. Nous travaillons sur un horizon de 20 à 30 ans".