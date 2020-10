Attaque à Nice : non, le plan "urgence attentat" n'a pas été déclenché trop tard

publié le 30/10/2020 à 08:21

Après l'émotion, la colère. Beaucoup de Français ont été choqués par l'attaque au couteau survenue ce jeudi à Nice. Alors que le Premier ministre a hissé le plan Vigipirate à son niveau maximum, aussitôt sur Twitter, Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national s'enflamme : "J’apprends que le plan #Vigipirate vient d’être élevé au niveau urgence attentat, pourquoi ces dormeurs qui nous gouvernent ne l’ont-ils pas fait plus tôt ?".

"Urgence attentat" ne peut pas être mis en place tout le temps car il est limité dans le temps. Il peut être activé à la suite immédiate d'un attentat, ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée, le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, de prendre de nombreuses mesures de sécurité, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise.

C'est donc une étonnante réflexion de la part de Gilbert Collard, qui au moment de la création de ce niveau de Vigipirate en 2016 était député, bizarre qu'il ne soit pas au courant. En 2016, le plan Vigipirate a donc été modifié, il a évolué pour être plus flexible, plus clair. Fini les couleurs en fonction de la menace, place à trois niveaux symbolisés par trois triangles remplis de rouge aux bordures noires.

Un dispositif ponctuel

Depuis le 1er décembre 2016, on trouve le niveau "vigilance", le niveau "sécurité renforcée" et le niveau "risque d'attentat", dans lequel nous nous trouvons habituellement. Il indique déjà une mobilisation des services et des forces de l'ordre très haute. Enfin, "urgence attentat", pour les situations exceptionnelles. Rien de symbolique à cela, outre la possibilité d'alertes diffusées sur les radios et chaînes télévisées, il peut aussi donner des conseils comportementaux à la population, en cas de "surattentat". L'intérêt de ce dispositif est d'être mis en place ponctuellement pour être efficace afin de tout concentrer sur un instant.