Coronavirus : les salariés pourront bientôt manger au bureau

publié le 03/02/2021 à 08:34

Les salariés vont bientôt pouvoir manger à leur bureau. Un décret va être publié dans les prochains jours après discussion entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. Ce sera possible dès lors que le télétravail n'est pas possible. Car pour rappel, le télétravail est à privilégier.

Pour les personnes ne pouvant télétravailler, se faire son sandwich ou se faire livrer un plateau repas sera désormais autorisé. Ceci car il va être encore plus difficile de se trouver une place assise dans les cantines d'entreprises. Les règles dans la restauration collective ont été renforcées. Une distance de 2 mètres entre chaque salarié à la cantine va être imposée dès lors que l'on ne porte plus son masque pour manger.

Cette disposition peut paraître logique mais elle agace tout de même l'association des DRH. Son représentant, Benoît Serre, aurait préféré que le choix du déjeuner se fasse entreprise par entreprise. "Prendre un décret pour que les gens puissent manger à leur bureau, c'est annuler temporairement des dispositions qu'on appelle le règlement intérieur dans une entreprise. Généralement, on l'utilise pour des raisons d'hygiène et de propreté sur les bureaux et éviter qu'il y ait des restes de nourriture."

Pour le représentant des DRH, "ça fait un an que les entreprises développent une capacité d'adaptation avec des milliers d'accords qui ont été signés pour trouver des solutions adaptées. Une fois de plus, on est étonnés de cette espèce d'obsession de gestion purement administrative".

Concernant les salariés en extérieur

À noter également pour la pause déjeuner des salariés à l'extérieur, sur les chantiers par exemple, le ministère rappelle qu'il y a des solutions encore méconnues, comme des locaux municipaux qui peuvent être ouverts sur demande ou des partenariats avec des restaurateurs, sous statut de restauration collective, un statut particulier. Cette solution doit permettre à plus de salariés du BTP de s'abriter en tout sécurité pour manger.