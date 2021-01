Coronavirus : un collier pour respecter les distances entre collègues fait polémique

publié le 15/01/2021 à 15:28

Il n'est pas toujours simple de respecter la distanciation physique en entreprise. La société suédoise Essity, qui fabrique des produits d'hygiène, pense avoir trouvé la solution. Elle a l'idée de faire porter à ses salariés français un "collier anti-Covid" qui déclenche un bip lorsqu'on s'approche trop près de son voisin de bureau. "Même pas en rêve", répondent les intéressés.

Selon ce qui a été présenté aux salariés du site de Hondouville, dans le département de l'Eure, il s'agit d'un collier qui émettrait un son de 85 décibels dès lors que la distanciation sociale n'est pas respectée. Mais ce n'est pas tellement le volume sonore qui inquiète, mais surtout ce collier, dont la grande majorité des salariés ne veulent pas. "On n'est pas des chiens", tonne une employée. "On est suffisamment intelligent pour respecter les gestes barrières (...) on ne nous a pas demandé notre avis", déclare une autre.

La CFDT est montée au créneau et dénonce une volonté de passage en force de la direction. "C'est l'état d'urgence alors ils font ce qu'ils veulent (...) on ne peut pas accepter ça (...) on ne veut pas attraper le virus, on se protège, mais ça c'est de trop", déclarent d'autres salariés. Grâce à ces boîtiers, la direction précise qu'elle souhaite juste limiter le plus possible tout risque de transmission du virus.