Coronavirus : les plages seront-elles ouvertes cet été ?

publié le 29/04/2020 à 11:29

Après le discours d'Édouard Philippe, mardi 28 avril, les Français y voient un peu plus clair sur ce qu'il sera possible, ou non, de faire à partir du 11 mai, date annoncée du déconfinement du pays.

Quelques zones d'ombre planent toutefois, comme en ce qui concerne les plages. Pour l’instant, ce que l’on sait c’est que les plages seront interdites au moins jusqu’au 1er juin. Pour la suite, on n’a pas de visibilité. Le Premier ministre a parlé de deux phases de déconfinement : la première, c’est à partir du 11 mai, jusqu’au 2 juin.

Ensuite, il nous donne rendez-vous, dit-il, pour évaluer la situation et prendre de nouvelles mesures. On parlera alors, par exemple, de la réouverture des restaurants, des bars, et puis de l’organisation des vacances. Pour l’instant, donc, impossible de se prononcer sur les plages pour cet été.