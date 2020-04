publié le 28/04/2020 à 15:58

Lors de son discours très attendu devant l'hémicycle, Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures concernant les rassemblements. La saison 2019/2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. Le Premier ministre a déclaré ce mardi 28 avril que "tous les événements de plus de 5.000 personnes sont interdits jusqu'en septembre", douchant les espoirs des différents championnats interrompus depuis mi-mars en raison de la pandémie.



"Pour donner aux organisateurs d'évènements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...) et culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les évènements qui regroupent plus de 5.000 participants et qui font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a détaillé le Premier ministre.