publié le 11/04/2019 à 06:09

Prendre soin de ses petits-enfants, c'est 1.650 € de bonheur par an pour les grands-parents, selon l'Observatoire Leclerc des Nouvelles Consommations que RTL dévoile ce jeudi 11 avril. Dès la naissance de leur premier petit-enfant, les deux tiers des grands-parents apportent un soutien financier, pour alléger les contraintes budgétaires des jeunes parents.



La moitié apporte une aide occasionnelle et un quart une aide régulière. Un tiers met aussi de l'argent de côté pour l'avenir de leurs petits-enfants. Et selon les grands-parents, ces aides sont non-négligeables : un tiers estiment que leurs propres enfants auraient du mal à s'en sortir sans ces ressources financières complémentaires.

Les grands-parents s'en occupent aussi pendant les vacances, quatre semaines par an en moyenne, pour un budget de 700 euros. Principalement en alimentation, transports, argent de poche, cadeaux, vêtements et loisirs. Et plus de la moitié n'hésitent pas à acheter des produits un peu plus chers que d'habitude pour faire plaisir à leur petits-enfants.