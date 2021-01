Coronavirus : les Français se ruent chez le coiffeur par crainte d'un reconfinement

publié le 28/01/2021 à 11:38

Y aura-t-il un confinement dans les prochains jours ? En tout cas, un signe ne trompe pas : les carnets de réservations des coiffeurs sont plein. Les Français commencent à en avoir l'habitude, pas question de revivre le cauchemar capillaire du printemps dernier.

À Suresnes, en banlieue parisienne, impossible de prendre rendez-vous sur internet. Le standard téléphonique de Sonia, la coiffeuse, a aussi été pris d’assaut en quelques heures. Un retraité est fier d'avoir pu anticiper : "il n’y a pas d’effet de surprise, on parle de confinement, on est obligés de s’adapter", dit-il.

Tout le monde s’organise : "il y a des souvenirs qui remontent à la surface", s’amuse un client, en repensant au premier confinement. Voire des traumatismes ? "Ça faisait un peu bizarre quand on se regardait dans la glace", se souvient Jean-Louis, un habitué. "Au troisième confinement, ça devient une habitude, on se prépare." Sonia a beau avoir raccourci chaque séance, son salon n’a plus de place disponible avant la semaine prochaine.