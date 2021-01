publié le 16/01/2021 à 11:06

À partir de ce soir, tout le territoire français sera concerné par le couvre-feu à 18 heures. Cela se traduit par la fermeture des commerces en fin de journée, ce qui n'est pas sans conséquences, comme en témoigne Gontran Thüring, délégué général du Conseil National des centres commerciaux.

"C'est une mauvaise nouvelle pour les centres commerciaux, qui représentent quand même un quart du commerce de détail en France. On estime à peu près à 20% du chiffre d'affaires qui se fait dans les centres commerciaux après 18 heures (...) effectivement c'est une perte de chiffre d'affaires importante en perspective", déplore Gontran Thüring. Si le couvre-feu est à partir de 18 heures, cela nécessite une préparation en amont et un travail de logistique qui avance encore plus la fermeture anticipée.

"Il y a la possibilité d'ouvrir un peu plus tôt, mais on est quand même assez réservé sur cette mesure parce que les gens ont plutôt tendance à faire leur shopping en fin de journée qu'en début de journée". Ce que souhaitent les patrons de centres commerciaux, "c'est d'autoriser de façon générale et automatique les ouvertures dominicales, ce qui avait été fait au mois de décembre". Toutefois, Gontran Thüring affirme que "la ministre du Travail reste aveugle par rapport à cette demande aujourd'hui".

L'ouverture dominicale pendant la période des soldes serait une opportunité bienvenue Partager la citation





"Ouvrir tous les dimanches, cela permettrait économiquement aux commerçants de se refaire une santé et d'autre part de lisser la fréquentation sur sept jours et non plus sur six jours, ce qui serait bénéfique pour des raisons sanitaires". Le délégué général du Conseil National des centres commerciaux précise que ce qu'il demande est une "autorisation et non une obligation". Ainsi, "les commerçants qui ne souhaitent pas ouvrir, n'ouvriraient pas, en revanche, ceux qui voudraient ouvrir pourraient le faire".

Gontran Thüring tient à rappeler que "les commerces dits non essentiels ont été fermés trois mois l'année dernière, donc il y a un retard de chiffre d'affaires important, et l'ouverture dominicale pendant la période des soldes serait une opportunité bienvenue pour les commerçants", conclut-il.