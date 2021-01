Soldes d'hiver 2021 : à quelles dates vont-ils se dérouler ?

publié le 18/01/2021 à 14:44

Chaque année, et d'autant plus en pleine crise sanitaire, les soldes d'hiver sont attendus (comme celle d'été) avec impatience. D'habitude fixées au début du mois de janvier, les dates ont été décalées à la demande de la Confédération des commerçants de France (CDF) et les Commerçants Artisans des Métropoles de France (CAMF).

"Les stocks de ces magasins sont au plus haut et payés depuis des semaines aux fournisseurs. Il est donc vital pour ces commerces de pouvoir vendre au 'juste prix', sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d’hiver afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie et assumer les charges leur incombant", avait indiqué les deux entités au début du mois de décembre.

Le gouvernement a alors abondé dans le sens des commerçants et repoussé l'ouverture des soldes fixée au 6 janvier initialement. La période de réduction débutera donc mercredi 20 janvier pour se terminer le 16 février. Néanmoins, les deux premières semaines (au moins) des soldes se dérouleront dans un pays sous couvre-feu dès 18 heures. De quoi perturber sans doute l'activité des commerces.