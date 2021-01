Coronavirus : 54% des Français sont favorables à un troisième confinement

publié le 08/01/2021 à 14:22

Face à une épidémie qui ne faiblit pas, le gouvernement a décidé de maintenir toutes les restrictions sanitaires et d'étendre le couvre-feu à 18 heures à dix nouveaux départements. La situation sanitaire est "plus fragile", a indiqué le Premier ministre Jean Castex. En effet, le nombre de nouveaux cas détectés par jour se situe autour de 20.000 ces derniers jours. Jeudi 7 janvier, 277 décès ont également été enregistrés en 24 heures.

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a prévenu mercredi 6 janvier sur France 2 : des "mesures plus lourdes" seront peut-être discutées au "milieu de la semaine prochaine" par le gouvernement. Le Premier ministre n'exclut pas non plus des "mesures nationales supplémentaires" si "cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours". Une menace plane ainsi, celle d'un troisième confinement.

Selon un sondage Harris Interactive pour LCI, réalisé le 7 janvier sur un échantillon représentatif de plus de 1 400 personnes, 73% des Français s'attendent à une telle mesure. Une courte majorité d'entre eux, 54%, seraient même favorable à un (re)reconfinement. 17% y sont même "très favorables", la même proportion y étant "très opposée".

Il s'agit d'un revirement de l'opinion intéressant, puisque la majorité des Français était opposée à un reconfinement le 27 octobre, à la veille de son annonce. Seuls 45% des sondés y étaient favorables à l'époque, signale Harris Interactive.

Le 5 janvier, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré que le gouvernement souhaitait "éviter un reconfinement total". Néanmoins, plusieurs élus, en particulier dans le Grand Est, ont appelé à une telle mesure après les fêtes.