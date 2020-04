publié le 22/04/2020 à 13:52

Les prix s'envolent. +9% en moyenne sur les prix des fruits et légumes, selon 60 millions de consommateurs. C'est même +12% pour le bio. Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France, relativise cette augmentation et se félicite de la réorganisation de la production au temps du Covid-19. "Le cycle de production peut donner lieu à certaines variations de prix", explique-t-il.

"C'était début mars. On était en période de début de confinement, on a eu une demande supérieure à l'offre et, effectivement, les prix ont pu légèrement augmenter. Mais j'aimerais relativiser : quand on prend la valeur absolue de nos produits et que l'on rajoute 9%, ce n'est pas une hausse énorme", explique-t-il. "Nos produits sont périssables, non-stockables et météo-sensibles. Le cycle de production peut donner lieu à certaines variations de prix", poursuit-il.

Le gouvernement a d'ailleurs choisi de miser sur le patriotisme alimentaire. "C'est légèrement plus cher que les autres produits puisqu'on n'a pas les mêmes charges sociales. On retrouve la valeur de nos produits français et la proximité. Il y a un changement total au niveau du consommateur", ajoute-t-il.

Du côté des producteurs, il y a aussi des changements. "Il y a une adaptation extraordinaire de l'ensemble de la production. Il y a des drives qui se sont ouverts, des livraisons qui se sont effectuées dans certaines régions pour alimenter le consommateur et lui permettre d'avoir cette diversité que nous avons. Il y a une réorganisation totale : nous nous sommes adaptés pour servir le consommateur", s'est félicité le président de Légumes de France.