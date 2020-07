Journée mondiale de la malbouffe : comment manger plus sainement ?

publié le 21/07/2020 à 15:12

Une drôle de journée mondiale est célébrée en ce 21 juillet : celle de la malbouffe. Une étude, publiée dans The Lancet, estimait à 11 millions le nombre de morts liées à une mauvaise alimentation pour l'année 2017, une cause de mortalité plus importante que le tabac (7 millions de morts) et l'hypertension (9,4 millions de morts).

Pour améliorer son régime, et donc sa santé, le Programme national nutrition santé (PNNS) offre douze "repères". Le plus connu : consommer au moins cinq fruits et légumes par jour. Mais d'autres réflexes quotidiens doivent aussi être adoptés, selon le PNNS. Parmi eux, manger au moins un "fruit à coque" par jour, sans sel ajouté. Dans cette catégorie, s'intègrent les amandes, noix ou pistaches. Il est également conseillé de consommer deux portions de produits laitiers. Pain, pâtes, riz, et l'ensemble des produits céréaliers, peuvent eux être consommés "tous les jours selon l'appétit."

Certains produits sont, au contraire, à éviter. C'est le cas de la viande rouge, dont il ne faut idéalement pas manger plus de 500g par semaine, et aussi des produits sucrés et du sel, "à limiter" de façon générale. La PNNS propose des alternatives : opter pour la volaille plutôt que la viande rouge, préférer le jambon blanc à la charcuterie... Les produits avec beaucoup de matière grasse ajoutée, comme la plupart des hamburgers, pizzas ou encore des gâteaux industriels, sont à éviter.