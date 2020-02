Coronavirus : le monde de la mode lourdement impacté

Martial You

publié le 25/02/2020 à 08:25

Le virus défie les défilés. Alors que la Fashion Week a été perturbée à Milan ce week-end, c'est désormais à Paris qu'on s'inquiète pour les défilés de Dior ou Yves Saint-Laurent. Le monde de la mode est rattrapé par le Coronavirus. Cette grande messe de la mode, où les professionnels se rendent chaque année, dans le même ordre à New-York, Londres, Milan puis Paris est donc menacée alors que les créateurs montrent leurs nouveautés et les acheteurs y passent commande.

En ce moment, c'est la présentation des collections de l'automne-hiver prochain. En tout, sur une semaine, la Fashion Week à Paris rassemble en général entre 5.000 et 6.000 personnes du monde de la mode, fait travailler 5.000 personnes et génère 440 millions d'euros de chiffre d'affaires entre les réservations d'hôtels, les traiteurs, les services de voituriers et les entreprises d'événementiel.

Or cette année, c'est plus compliqué. Le patron de Kéring, François-Henri Pinault avait indiqué, il y a 15 jours, qu'il n'y aurait pas les représentants chinois sur la FashionWeek parisienne, autrement dit, 30% du marché. L'absence de l'influenceur chinois de la mode Mister Bag, Tao Liang de son vrai nom, qui est suivi par 7 millions de personnes n'est pas passée inaperçue et a du poids.

Un coup dur pour un poids lourd de l'économie française

Si l'Asie se montre primordiale, c'est désormais toute la planète fashion qui est touchée. C'est même la double peine qu'est en train de se voir infliger le secteur de la mode parce qu'il perd la communication autour des marques de luxe et le coronavirus, qui frappe la Chine et maintenant l'Italie, est aussi une épidémie qui touche les ateliers de confection de la mode.

Pour la France, cette évolution est tout sauf dérisoire puisque les deux plus grands groupes de luxe au monde sont français : Kering et LVMH. La mode en France représente un chiffre d'affaire de 154 milliards d'euros. C'est un de nos poids lourds à l'international puisque nos grandes marques exportent 90% de leurs créations et font travailler 616.000 personnes dans le pays.

Une Fashionweek en demi-teinte, c'est aussi pour des marques comme Dior ou Chanel une vitrine en moins pour vendre des produits plus "grand public" comme les parfums ou les cosmétiques aux classes moyennes dans le monde entier. Avec une fashionweek sous la menace du coronavirus, on vend donc un peu moins de rêve mais surtout, on fabrique aussi un peu moins de produits de rêve.

