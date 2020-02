et Éric Vagnier

Le mot est donc lâché : "pandémie". Pour la première fois, l'OMS met en garde contre une crise qui s'annonce planétaire. Concrètement, une pandémie est une épidémie à très grande échelle, beaucoup moins facile à contrôler.

L'OMS s'inquiète après la multiplication des foyers du virus hors de Chine. En Corée du Sud, ce sont près de 900 malades qui ont été contaminés, en Italie le bilan est désormais de 7 morts. Les conséquences économiques de cette crise sanitaire s'annonce d'ores et déjà compliquées voir catastrophiques pour certains secteurs comme celui du tourisme.

À Paris, les Chinois ont quasi déserté la capitale. En attendant d'avoir un peu plus de recul, deux chiffres permettent déjà de mesurer l'ampleur du phénomène, dans les hôtels, le taux d'annulations des touristes chinois dépasse les 90% et dans les avions, le taux de réservation de passagers chinois a plongé de 60%.

États-Unis - Lundi 24 février, Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol par un jury de Manhattan. L'ancien producteur de cinéma a en revanche été disculpé des accusations les plus graves.



Belgique - Le carnaval belge d'Alost persiste et signe : accusé d'antisémitisme, ce qui lui a valu d'être rayé du patrimoine immatériel de l'Unesco, ce défilé festif a décidé de "rire de tout" et montré dimanche de nouvelles caricatures de juifs orthodoxes.

Retraites - La réforme des retraites est toujours en discussion à l'Assemblée. Les débats ont repris ce lundi pour une deuxième semaine entre leçons de morale des uns et des autres et examens d'amendements : il en reste plus de 32.000.