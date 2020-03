Coronavirus : "On n'arrêtera pas les transports" en Île-de-France, assure Pécresse

et Marie-Pierre Haddad

Réduction progressive de l'offre, désinfection renforcée du matériel... Les transports publics s'adaptent au coronavirus et au confinement des Français. En Île-de-France, Valérie Pécresse a indiqué qu'un "plan de nettoyage à 10 heures et à 16 heures" pour "améliorer la sécurité et l'hygiène dans les transports".

Autre mesure : il n'est plus possible d'acheter des tickets de bus, directement auprès du chauffeur. un système a été "mis en place pour acheter un ticket par SMS".

Valérie Pécresse précise que "les transports vont être réduits sur l'ensemble mais renforcer vers les structures hospitalières". "On ne peut pas arrêter les transports au risque de pénaliser le service hospitalier, les forces de l'ordre et les salariés des usines critiques qui doivent continuer à aller travailler, comme l'agroalimentaire, la défense, le secteur de l'énergie et les associations", ajoute la présidente de la région Île-de-France.