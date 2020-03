publié le 19/03/2020 à 12:41

Voilà une injonction que devrait créer un peu plus de trouble chez certains citoyens, appelés depuis trois jours à un confinement afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Emmanuel Macron a appelé jeudi 19 mars les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité "dans le respect des règles de sécurité sanitaire", malgré les difficultés provoquées par la crise du coronavirus, relaie l'Élysée.

Lors d'une réunion avec Édouard Philippe et plusieurs ministres tenue en vidéoconférence afin de respecter les mesures sanitaires de distanciation sociale et de confinement, le chef de l'État a appelé à "la responsabilité 'civique' des entreprises pour poursuivre leur activité lorsque cela est possible" et sur "l'importance pour les salariés des entreprises qui se sont mis en conformité avec les règles sanitaires d'aller travailler sur les sites de production", a précisé la présidence.

Santé publique France parle de prolonger le confinement

"Tout le monde peut aider. Il y a un devoir de solidarité : l'effort, c'est de contribuer à ce que la Nation puisse continuer à fonctionner", a appelé Muriel Pénicaud (ministre du Travail) ce jeudi matin sur LCI.

De son côté, Bruno Le Maire (ministre de l'Économie) a émis la possibilité sur France Inter d'ouvrir les librairies, considérées comme des "commerces de première nécessité". Une réponse à la grogne des professionnels du secteur face à la concurrence d'Amazon, qui peut continuer à livrer des produits culturels. De son côté, le Medef a appelé à "un service minimum dans les entreprises".

Quelques minutes plus tard, Santé publique France indiquait que les dynamiques de l'épidémie "dépendent de l'adhésion de chacun aux mesures barrières et de confinement". "Il est vraisemblable que ce soit en effet nécessaire de prolonger (les mesures de confinement) pour que le freinage (de l'épidémie) soit suffisant", a ajouté le texte. Un freinage qui n'interviendrait qu'"autour de mi-mai/fin mai". Et ce en suivant l'exemple de la Chine.