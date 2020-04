publié le 16/04/2020 à 06:23

Nous sommes le jeudi 16 avril, c’est 31e jour du confinement. Depuis plus d’un mois, jour après jour, épisode après épisode, nous avons essayé de mettre en lumière des éclats d’espoir ici et là, des mains tendues, des gestes d’entraide, qui nous rappellent que nous sommes ensemble dans cette épreuve. Mais nous n’avons pas encore eu l’occasion d’évoquer de vraies bonnes nouvelles. Et en voici une : le maintien du Tour de France.

Le Tour de France aura bien lieu, à la fin de l’été. Cette excellente nouvelle redonne à la France, des villes, des villages, l’espoir que, bientôt, elle reconnaîtra à nouveau son reflet, et

aux Français, jeunes, vieux, riches, pauvres, l’occasion de se retrouver dans une même grande fête populaire.

Ce sera le moment pour célébrer, espérons le, la fin de ces mois sombres, et un nouveau départ, sans mauvais jeu de mot.

