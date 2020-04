Coronavirus : Ligue 1, Tour de France... Les solutions envisagées après le 11 mai

publié le 14/04/2020 à 16:28

La date du lundi 11 mai annoncée par Emmanuel Macron comme début possible du déconfinement en France permet, en terme de sport, de donner des perspectives dans deux domaines : le championnat de France de football et le Tour de France cycliste. Commençons par la Ligue 1, avec une reprise envisagée pour la mi-juin.

Avant même les annonces présidentielles de lundi 13 avril, les dirigeants du football français ont travaillé sur deux options : redémarrage le mercredi 3 ou le mercredi 17 juin. Rien n'est encore arrêté, et tout dépendra des décisions prises par l'Uefa, qui a besoin de caser la fin de la lucrative Ligue des champions.

Selon nos informations, une visio-conférence prévue le 23 avril pourrait entériner le nouveau calendrier, et la Ligue 1 mise sur un redémarrage le 17 juin, à raison d'une journée tous les trois jours ; il en reste 10 à disputer. Puis, fin juillet et au mois d'août, la reprise des Coupes d'Europe (Ligue des champions et Europa League), avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Quant à la saison 2020-2021 de Ligue 1, elle pourrait démarrer le 22 août au lieu du 7 initialement prévu.

Quid des joueurs étrangers ?

Si l'éthique sportive serait préservée, les droits télé vitaux débloqués, les matches se joueront sans doute à huis clos jusqu'au 15 juillet en vertu de la volonté gouvernementale d'interdire les rassemblements publics jusqu'à cette date. Enfin avec quels joueurs la L1 pourra-t-elle reprendre ? Les stars étrangères comme Neymar sont rentrées chez elle et les frontières hors Schengen sont fermées jusqu'à nouvel ordre...

Il y a aussi beaucoup de points d'interrogation autour du Tour de France. Dès samedi 11 avril sur RTL, Marc Madiot le président de la Ligue du cyclisme et manager de l'équipe Groupama-FDJ, laissait entendre que la Grande Boucle pourrait avoir lieu en août et même se terminer début septembre. Là aussi, avec quels coureurs ? Le dernier vainqueur, le Colombien Egan Bernal, est également rentré au pays.

Autre casse-tête : la logistique hôtelière, avec une disponibilité à repenser entre les obligations du Tour, 1.500 chambres par jour, et la volonté des Français à vouloir réserver pour décompresser avant la rentrée de septembre.