publié le 15/05/2020 à 09:54

Nous sommes le vendredi 15 mai et voici le 47e épisode de RTL avec Vous. Depuis deux mois, dans ce podcast quotidien, vous avez entendu les reportages de la rédaction de RTL, les témoignages des auditeurs de RTL, pour vous raconter la crise du coronavirus.

Alors aujourd’hui, nous allons nous projeter deux mois dans le futur, la mi-juillet, ce qui sera pour beaucoup de Français le début des congés. Car oui, il sera possible de partir cet été, en France.

On l’entend dans ces témoignages recueillis par la rédaction de RTL, les Français peuvent enfin rêver à l’été. Le Premier ministre a tenu à rassurer beaucoup de Français impatients de souffler après ce printemps nerveusement difficile, et surtout des millions de salariés qui dépendent plus ou moins directement de la fréquentation touristique. Le 2 juin, les cafés bars restaurants de la zone verte pourront a priori rouvrir.

Posez-nous vos questions

Toutes vos questions, qu’elles soient médicales, économiques, si vous n’avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL, et on tentera d’y répondre.

Abonnez-vous à ce podcast Apple podcasts

Google podcasts

Vous pouvez le faire au 3210, et laisser un message si le standard n’est pas ouvert. Vous pouvez également laisser un mot sur la page Facebook RTL. Vous pouvez aussi nous adresser un courriel à temoins@rtl.fr, avec des photos de votre vie de confiné.