Coronavirus : médaille, dons de RTT, primes... Comment récompenser les soignants ?

46eme numéro de RTL avec vous, nous sommes le jeudi 14 mai, 4eme jour du déconfinement. Dans deux mois, le 14 juillet, verra-t-on des soignants sur les Champs-Élysées ? Ceux dont on a tant dit qu’ils étaient en première ligne dans ce que le président de la République a appelé une guerre.

Les Français leur doivent une sacrée chandelle car c’est d’abord grâce à eux que notre système sanitaire a tenu. Tant de vies ont été sauvées grâce à leur courage. On les a applaudis tous les soirs à 20 heures, dans les villes, dans les villages. On ne les regardera plus jamais comme avant, eux qui ont tant dit, avant cette crise sanitaire, qu’ils manquaient de moyens aux urgences, de médecins dans nos campagnes, et tant d’autres choses encore.

Le chef de l'État veut qu’ils soient les héros du prochain 14 juillet. Mais est-ce vraiment une médaille qu’attendent les soignants ? Ou des dons de jours de RTT et de congés ? Des chèques vacances ? Ce débat, médailles, primes, jours de RTT, plan d’investissement à l’hôpital a été évoqué.

En tout cas merci à eux, merci à tous les soignants. Et même s’ils ne défilent pas sur les Champs-Élysées, espérons qu’ils danseront dans les bals populaires en respectant évidemment les mesures de distanciation.

