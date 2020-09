Rentrée des classes : ce qu'il faut savoir sur l'assurance scolaire

publié le 01/09/2020 à 13:55

C'est peut-être l'un des documents que votre enfant vous réclamera pour le donner à la maîtresse en ce jour de rentrée : l'attestation d'assurance scolaire. Ce contrat, qui coûte "environ 10 euros par an et par enfant", n'est pas toujours obligatoire, rapporte le ministre de l'Économie sur son site.

Les établissements privés fixent leur propre politique en ce qui concerne les assurances scolaires. Dans le public, elle est "fortement recommandée" mais pas obligatoire pour les activités scolaires obligatoires, comme le sport, même si elles se déroulent à l'extérieur de l'établissement.

En revanche, elle est obligatoire pour les activités scolaires facultatives, comme les sorties scolaires, de même que pour la cantine. Pour ce qui est des activités périscolaires, cela est laissé au libre-choix des organisateurs.

Faut-il prendre une assurance spécifique ?

Les enfants sont souvent couverts par les assurances responsabilité civile ou multirisque habitation des parents. Cela pourrait rendre superflu un contrat d'assurance scolaire. Pourtant, la couverture des enfants n'est pas automatique. Il est possible que votre assurance multirisque habitation ne couvre que les dommages qu'ils pourraient causer, et non ceux qu'ils pourraient subir.

L'assurance scolaire, elle, comprend la garantie responsabilité civile (dommages causés) et la garantie individuelle accident (dommages subis, qu'il y ait ou non un responsable). Elle peut aussi couvrir les activités périscolaires dans un même contrat : renseignez-vous auprès de votre assureur.