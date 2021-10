SNCF : découvrez "Prêt à voyager", le dispositif qui associe passe sanitaire et billet de train

Testé avec succès cet été, la plateforme "Prêt à voyager" est désormais accessible à tous. Objectif : permettre aux voyageurs de préparer en avance la vérification de la validité de leur passe sanitaire lors de l’accès au train. Grâce à cette nouveauté, ils pourront s’assurer que l’ensemble des documents et justificatifs sanitaires indispensables à leur voyage sont conformes.

Le fonctionnement est simple. Trois jours avant votre voyage, vous recevrez un SMS vous renvoyant vers la plateforme afin d'effectuer le rapprochement entre votre billet de train et votre passe sanitaire. Si vous souhaitez le faire avant, vous pouvez rendre directement sur le site et suivre les différentes étapes indiquées.

La plateforme peut intégrer un passe sanitaire français, européen ou le résultat d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures. Par ailleurs, le dispositif fonctionne pour les TGV INOUI France et Europe, OUIGO et INTERCITES (hors Eurostar et Thalys).

Lors de votre voyage, au moment du contrôle, vous devrez présenter votre QR Code au-dessus duquel figurera un encart vert. Notez que les données collectées ne seront pas transmises à des tiers et seront détruites dès le lendemain du voyage.