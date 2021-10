Suisse : un homme grille 64 feux rouges dans un tunnel fermé à la circulation

Pourtant fermé à la circulation, un automobiliste a entrepris de traverser le tunnel du Gothard, long de près de 57km, en Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les autorités locales, il aurait grillé en tout 64 feux rouges.

Il était entre 23h et 1h du matin, rapporte L'Est Républicain, lorsqu'un automobiliste a décidé d'emprunter le tunnel de Gothard, pourtant fermé pour permettre la circulation des transports exceptionnels. D'après nos confrères, les autorités suisses affirment que l'homme est entré aux alentours de 00h30 par l'accès nord, et pour des raisons encore inexpliquées, il a décidé de faire demi-tour peu avant la sortie. Conséquence : le nombre de feux grillés s'est multiplié.

L'Est Républicain confirme qu'aucun blessé n'a été déploré. Cependant, l'automobiliste a été dénoncé au ministère public par la police cantonale. La note risque d'être salée.