Coronavirus et rentrée scolaire : des fermetures d'écoles possibles ?

publié le 21/08/2020 à 20:36

À quoi va ressembler la rentrée scolaire en pleine épidémie de coronavirus ? Alors que la crise sanitaire crée une certaine instabilité dans notre quotidien, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer promet que la rentrée aura bien lieu, en temps et en heure.

Il n'y aura pas de report généralisé de la rentrée, a annoncé le ministre sur France 2 jeudi 20 août. "L'éducation n'est pas une variable d'ajustement, ni de nos sociétés ni d'une crise sanitaire", a-t-il déclaré. En revanche, il est possible que la rentrée soit reportée localement, en fonction de la situation sanitaire. Selon le ministre, ce serait possible à "l'échelle d'une école, d'un établissement, ou même d'un territoire".

Si des cas de Covid-19 se déclarent dans un établissement, Jean-Michel Blanquer assure que plusieurs solutions pourront être mises en place. "Dans le cas le plus extrême, la mesure, c'est fermer les écoles", a assuré le ministre ce vendredi 21 août lors de la visite d'une école dans l'Oise. Dans ce cas, les élèves devront suivre un enseignement à distance. Jean-Michel Blanquer promet que "des centaines d'heures de cours" ont été enregistrées à cet effet.

Des solutions "mixtes"

Le ministère privilégiera toutefois des solutions "mixtes" tant que la situation n'est pas alarmante. "En cas de reprise partielle de l'épidémie, nous serions obligés de recomposer des petits groupes avec l'un qui reste à la maison et l'autre pas", a-t-il annoncé. En clair, une partie de la classe suivra les cours en présentiel, et l'autre à distance.

Des mesures seront aussi mises en place pour limiter la propagation du virus dans les zones classées "rouge" en raison d'une importante circulation du virus. Jean-Michel Blanquer prévoit notamment "une désinfection et une ventilation plus fréquentes" et d'encourager "les classes en plein air" dans ces zones, a-t-il déclaré sur BFMTV. Il a également indiqué que le brassage des élèves serait limité dans certains collèges et lycées, qui demanderont aux enseignants de se déplacer entre les classes plutôt qu'aux élèves.