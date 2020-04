publié le 02/04/2020 à 00:58

On le sait, les personnes âgées sont les plus vulnérables face au Covid-19. On a d'ailleurs vu plusieurs Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) français touchés par l'épidémie. Avec, pour certains, de nombreux décès.

Pour Romain Gizolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) "ce sont toujours des décès de trop". "Mais dès lors que cette épidémie touche particulièrement les personnes âgées et s’étend sur le territoire, on s’attendait à ce qu’il y ait des décès parmi les personnes qui sont accompagnées en établissement ou à domicile."

Et d'ajouter : "Il y a un effet d’habitat regroupé qui fait que les chiffres paraissent plus importants quand ils sont sur un même lieu. Mais il faut aussi se soucier des personnes qui vivent seules dans des logements individuels et qui décèdent tout autant de ce virus."

Le directeur de l'AD-PA appelle surtout à "soutenir les équipes professionnelles, en établissement et à domicile, et leur apporter des renforts au travers de trois moyens". En premier lieu, il demande la livraison de "masques pour tous". "Nous voyons que c’est la mesure barrière première et il faut que l’État réponde très rapidement."

"Plus de dépistages"

Il plaide également pour plus de dépistages, "qui permettent de savoir qui a vraiment le Coronavirus".

Enfin, et c'est un sujet trop souvent mis de côté, il souhaite que "les équipes soient renforcées en psychologues". "Avec les mesures de confinement et d’isolement, s’il faut se soucier en premier lieu de l’intégrité physique des gens", il ne faut pas négliger leur "intégrité psychique".