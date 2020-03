publié le 26/03/2020 à 14:54

Confinés chez vous avec de enfants et des ados qu’il faut occuper ? Envie vous-même de vous cultiver en vous amusant ? Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, nous avons décidé de vous reproposer des émissions de La Curiosité est un vilain défaut. Depuis la fermeture des écoles et établissements scolaires le 16 mars dernier, beaucoup d'entre vous sont en effet en télétravail mais obligés de composer avec leurs enfants à domicile.

Même si de nombreux professeurs offrent une continuité pédagogique de qualité, pourquoi ne pas compléter les moment de classe à distance avec des contenus plus ludiques et dans la bonne humeur ?

Naissance de la vie sur Terre, pouvoirs incroyables du corps humains, médecine du futur ou encore la météorologie en passant par le nucléaire… Réécoutez quinze émissions et autant de thèmes incontournables du savoir scientifique à votre rythme, seul ou en famille. Et n’oubliez pas : restons chez nous et restons curieux !

Comment tout a commencé sur Terre ?

Quelle est la première chose vivante qui est apparue sur terre ? A quoi ressemblaient les organismes qui vivaient sur notre planète il y a 2,1 milliards d’années ? Que supposait Darwin lorsqu'il propose sa théorie de l’évolution ? Qu’est ce que les chercheurs appellent le "boring billion" ?



Pour nous répondre, le géologue Abderrazak El Albani qui a découvert au Gabon, en 2008, un fossile vieux de 2,1 milliards d’années qui bouleversera tout ce que nous pensions savoir sur les origines de la vie sur la Terre.

> Origines de la vie sur Terre : comment tout a commencé ? Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 15:53 | Date : 20/02/2020

Le dernier jour des dinosaures

Grâce à des carottages et à l’analyse de fossiles, les chercheurs peuvent dérouler avec une précision inédite, parfois à la minute près, les conséquences de la chute de la météorite qui a conduit à l’extinction de nombreuses espèces il y a 66 millions d’années. Quelles espèces ont survécu ? La vie a-t-elle rapidement trouvé un autre chemin après l’extinction des dinosaures ? Grâce à quelles techniques les scientifiques peuvent-ils être précis sur cet événement qui s'est produit il y a 66 millions d'années ?

Notre invité, Hugo Jalinière, journaliste pour Sciences et Avenir, nous raconte à quoi ressemblait la Terre avant la disparition des dinosaures et le déroulé des événements qui ont conduit à leur extinction.

> Le dernier jour des dinosaures : le récit d'une extinction Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 16:39 | Date : 05/03/2020

A la conquête des astéroïdes

En 2022, la Nasa prévoit de lancer une sonde pour approcher au plus près l’astéroïde "Psyché 2016". Celui-ci suscite beaucoup de curiosité et d’intérêt car il est constitué d’or et de métaux précieux en grande quantité. Sa valeur est estimée à 631 quintillions d’euros, ce qui correspond à 84.000 milliards d’euros pour chaque habitant de la Terre, en prenant en compte les cours actuels…





Peut-on exploiter les astéroïdes ? De quoi sont-ils composés ? Sont-ils dangereux ou au contraire peuvent-ils devenir de vraies mines ? Quel est le cadre juridique de l'espace ? On en parle avec notre invité Olivier Sanguy de la Cité de l’Espace

> Psyché : Un astéroïde qui pourrait vous rendre milliardaire Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 23:42 | Date : 07/02/2020

La science dans Star Wars

S’armer d’un sabre laser, voyager à la vitesse de la lumière, visiter des planètes de sable, de lave ou de neige… L’univers de la saga Star Wars et la technologie employée par ses héros nous fascinent. Mais sont-ils à notre portée ? Un faisceau laser peut-il être coloré ? le laser peut-il servir d'arme ? Autre ingrédient majeur de la saga Star Wars, les planètes, par exemple Tatooine a deux caractéristiques majeures, le désert et les deux soleils... à quelle planète fait-elle penser ? Observer ce double coucher de soleil, c’est également imaginable ?





Olivier Lascar rédacteur en chef de Hashtag Sciences a exploré pour nous l'univers de Star Wars...

> La science dans Star Wars Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 19:42 | Date : 09/12/2019

Comment sait-on que la Terre est ronde ?

Depuis quand et comment sait-on que la Terre n’est pas plate ? Depuis 1968 et les premiers clichés de la Terre vue de la Lune pris par l’équipage d’Apollo 8, il est évident pour (presque) tout le monde que notre planète est une boule bleue et blanche, et non pas un disque ou quoi que ce soit d’autre.



Mais bien avant eux, des Anciens avaient déjà réussi à déterminer avec certitude que la Terre est ronde sans quitter la surface. Par quels stratagèmes parvinrent-ils à savoir, sans pouvoir voir ? Notre invité l’astrophysicien Alain Riazuelo nous raconte cette aventure scientifique de plus de 2.000 ans.

> Pourquoi la Terre est ronde ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 21:11 | Date : 05/07/2019

Comment les étoiles influencent notre quotidien ?

Comment les planètes et les étoiles influencent notre vie quotidienne ? Les calendrier chrétiens et islamiques sont conçus à partir du Soleil et de la Lune par exemple. Et cette dernière influe sur les marées, certains disent même qu’elle joue sur notre sommeil…



Avec notre invité, Pascal Descamps, astronome à l’Observatoire de Paris,on découvre comment les mouvements des astres influencent notre vie quotidienne.

> Comment les étoiles influencent notre quotidien ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 21:15 | Date : 04/06/2019

Les super pouvoirs du corps humain

Comment Usain Bolt réussit-il à réaliser ses exploits sportifs ? Qui est Stephen Wiltshire ? Qu'arrive-t-il à faire ? Pourquoi la rate de l'apnéiste Guillaume Néry est-elle différente de la nôtre ?





À regarder certaines personnes ou athlètes de haut niveau, les pouvoirs du corps humain semblent sans limites. Une ouïe inouïe, un odorat prodigieux, une rapidité extrême, une souplesse exceptionnelle…. Avec notre invité Olivier Lascar, rédacteur en chef de Hashtag Sciences, on découvre les capacités extraordinaires de notre organisme.

> Les superpouvoirs du corps humain ! Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 17:43 | Date : 10/09/2019

5 sens : comparons l’humain et l’animal

Pourquoi les pupilles des chats sont fendues ? Est-ce que les animaux et les humains voient les mêmes couleurs ? Qui voit le plus de couleur dans la nature ? Autre sens, l’ouïe, l'un des sens phare des animaux, mais il parait que les phoques n'ont pas d'oreille, alors comment compensent-ils ? Pourquoi les sauterelles entendent avec les pattes ? Et pour nous les humains, y'a-t-il des bruits qu’on ne peut pas entendre ?



Nos invités le médecin Michel Cymes et la vétérinaire Farah Kesri comparent les cinq sens de l’homme et de l’animal.

> Les 5 sens : comparons l'humain et l'animal Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 19:16 | Date : 26/11/2019

Ce que vous ignorez sur la voix

Il y a des voix d’exception, des athlètes de la voix comme Céline Dion ou Johnny Hallyday… Ont-ils aussi des cordes vocales pas comme les autres ? Les cordes vocales, à quoi ça ressemble d’ailleurs ? Peut-on vraiment, comme la Castafiore, briser un verre avec sa voix ?



Et Lucy, notre lointaine ancêtre qui vivait il y a 3,2 millions d’années, pouvait-elle parler ?

Comment notre langage s'est-il développé ? Peut-on dater précisément l’apparition du langage chez nos ancêtres ? Avec le phoniatre Jean Abitbol on découvre l’histoire de la voix, depuis les premiers hommes jusqu’aux voix des robots, en passant par les tribuns d’exception comme Martin Luther King et le Général de Gaulle.



> Qu'est-ce que la voix ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 19:12 | Date : 02/12/2019

Ce que la science sait de la mort

La mort, nous la redoutons, nous ne la comprenons pas. La mort est un sujet tabou. Mais que connait-on des mécanismes de la fin de vie ? Que se passe t-il dans notre corps au moment de la mort ? A quel stade du processus est-on déclaré médicalement mort ?





Une équipe internationale de neuroscientifiques a voulu découvrir les étapes de ce processus irréversible et des découvertes récentes permettent d’affiner les connaissances sur les mécanismes de la mort cérébrale, les signes avant-coureurs du décès ou les expériences de mort imminente. Elena Sender et Hugo Jalinière, journalistes au magazine Science et Avenir, font le point avec nous sur ce que la science sait de la mort.

> Ce que la science sait de la mort Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 22:35 | Date : 01/11/2019

Qu'est-ce que l'énergie nucléaire ?

Comment fonctionne une centrale nucléaire ? Quels sont les risques environnementaux du nucléaire ? Est-ce qu’il coûte vraiment moins cher ? Le nucléaire peut-il sauver le climat ? Quelle est la stratégie de la France ? On en parle avec notre invitée la journaliste Géraldine Woessner.



> Le nucléaire : comment ça fonctionne ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 16:48 | Date : 19/11/2019

La météo a-t-elle une influence sur nous ?

Qu'a changé la tempête de 1999 dans nos vies ? Des tempêtes aussi violentes peuvent-elles se reproduire ? Comment savoir si l’on est plus ou moins météo sensibles ? La météo peut-elle faire notre humeur ? Le temps joue-t-il aussi sur la criminalité ?





Temps gris : moral en berne ; grand bleu : envie d’être heureux… Notre invité Louis Bodin nous révèle comment la météo agit sur notre vie, de nos habitudes de consommation à nos sentiments, en passant par notre santé.



> Sommes-nous tous météo sensibles ? Crédit Image : Damien MEYER / AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 17:04 | Date : 12/12/2019

Que va changer la 5G à notre quotidien ?

La 5G promet de révolutionner notre quotidien. De quelle façon? On en parle avec notre invité le journaliste Olivier Lascar, rédacteur en chef d’Hashtag Sciences et du pôle digital de Sciences et Avenir.

> Que va changer la 5G dans notre quotidien ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 14:30 | Date : 12/11/2019

Tout savoir sur l’eau

D’où vient l'eau ? Comment est-elle contrôlée ? Pourquoi n'a-t-elle pas le même goût partout ? Qu'appelle-t-on les eaux usées ? Qui sont les principaux acteurs de l'eau en France ?



Marillys Macé, directrice générale du centre d’information sur l’eau, répond à toutes les questions que l’on se pose sur l'eau du robinet.

> La Curiosité du 20 février 2019 - L'eau Crédit Image : Nicolas Gouhier / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 22:10 | Date : 20/02/2019

Qu’est-ce que le biomimétisme ?

Un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires ? Un martin-pêcheur pour optimiser le TGV japonais ? Des pommes de pin qui inspirent des architectes ? Du venin de mamba noir pour lutter contre la douleur ? Vivra-t-on bientôt plus longtemps grâce au rat-taupe nu ou aux méduses qui rajeunissent ?



La bio-inspiration est au cœur de la recherche scientifique, économique et écologique. Nous allons découvrir comment les scientifiques s'inspirent toujours plus des super pouvoirs de la nature pour améliorer notre quotidien... On le découvre avec notre invitée, Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS et au Museum d’Histoire Naturelle.



> Qu'est-ce que le biomimétisme ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 18:01 | Date : 02/01/2020

Avec la médecine du futur, demain tous guéris ?

Avec le médecin Fabien Guez on dresse un panorama de ce que sera la médecine dans 10 ans. Pourrons nous guérir toutes les maladies ? Avec quelles technologies ? Plongée dans la médecine du futur...

> La médecine de demain Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 18:41 | Date : 15/11/2019