De Gaulle, Chirac, Mitterrand : l'art de la méchanceté en politique

et Thomas Hugues

publié le 12/03/2020 à 13:00

La méchanceté est un art à la condition d'être drôle et inspirée. Notre invité François-Xavier Testu, professeur à l'université de Tours, nous offre un florilège des traits d'esprit, saillies, épigrammes et autres " vacheries " qui ont jalonné l'histoire littéraire, mondaine et politique depuis l'Antiquité.

Que disait François Mitterrand sur les chances qu'avait Michel Rocard de devenir un jour président de la république ? Qu'a dit Jacques Chirac de François Hollande lorsqu'il s'est présenté pour la première fois au élections législatives en Corrèze ? Comment François Hollande surnommait-il Martine Aubry ?

Notre invité reviendra également sur celui qui restera sûrement le champion incontesté concernant les phrases méchantes : Winston Churchill. Au programme : méchancetés échangées avec le général de Gaulle, envers des ministres anglais, et même envers son beau-fils. Mais l'ancien premier ministre britannique, vous le verrez, a lui aussi été victime de bons mots, parfois très cruels.



à lire : Le bouquin des méchancetés illustré chez Robert Laffont.

