publié le 13/03/2020 à 11:03

La pire crise sanitaire depuis un siècle, depuis la grippe espagnole de 1919 qui avait touché à l'époque un tiers de la population mondiale. Emmanuel Macron a annoncé des mesures à la hauteur de l'urgence créée par le coronavirus. L'une des plus spectaculaires est sans doute celle qui aura, dans les semaines à venir, le plus d'impact : la fermeture des crèches et de tous les établissements scolaires dès lundi 16 mars.

Il y avait déjà 420.000 élèves privés d'école dans les foyers de contamination, on va passer à 12 millions d'élèves qui n'iront plus en classe, de la maternelle à la terminale, et puis, il y a aussi 2,7 millions d'étudiants.

Juste après l'intervention du président, jeudi 12 mars au soir, Jean-Michel Blanquer s'exprimait : "J'insiste sur ce point : la période qui s'ouvre n'est pas une période où les enfants ne doivent pas travailler." Le message est clair, ce ne sont pas des vacances. Il va donc falloir assurer la continuité pédagogique en utilisant tous les outils à disposition. Dans les collèges et les lycées, il y a l'ENT, l'espace numérique de travail, qui relie déjà l'établissement aux familles. C'est comme une grosse boîte mail commune dans laquelle les enseignants peuvent déposer des documents, des cours, des exercices, des devoirs.

Les équipes pédagogiques incitées à organiser des classes virtuelles

Des profs ont aussi déjà créé des groupes avec leurs élèves sur des messageries partagées type WhatsApp. Et puis, les équipes pédagogiques sont fortement incitées à organiser des classes virtuelles, des cours en visioconférence en direct sur internet, en s'appuyant sur la plateforme mise à disposition par le CNED, le centre national d'enseignement à distance, où tout autre moyen technique équivalent.

Ça ne va pas se faire évidemment dès lundi partout, les enseignants ne maîtrisent pas tous les outils numériques. Il va falloir organiser les emplois du temps virtuels des collégiens et des lycées pour rythmer leurs journées. Il leur sera aussi beaucoup demandé de travailler en autonomie. En primaire, impossible de laisser les élèves travailler seuls, il va falloir trouver d'autres moyens et ils devront forcément être aidés par d'autres adultes à la maison.

5% d'élèves, eux, ne peuvent pas se connecter. L'Éducation nationale va demander de l'aide aux collectivités locales pour fournir un équipement informatique à ceux qui n'en ont pas. Des écoles ont déjà réfléchi à fournir des fichiers de cours ou d'exercices format papier qu'il faudra aller chercher. Et puis, il est demandé aux chefs d'établissements de maintenir, par tous les moyens, le contact avec toutes les familles.