Qui était Darwin ?

publié le 27/08/2018 à 13:02

Charles Darwin fut le premier à élaborer une théorie complète de l'évolution des espèces animales et végétales.

Il détruit ainsi le mythe de la Création et impose l'idée de sélection naturelle.

Luc Périno, médecin et enseignant, revient sur cette immense découverte que fut la théorie de l'évolution, sur les conditions qui l'ont permise et sur les débats qui l'entourent depuis 150 ans



à lire : Darwin et les sciences de l’évolution pour les nuls publié chez First.



