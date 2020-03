Lorant Deutsch nous raconte la folle aventure de la langue française

publié le 09/03/2020 à 13:00

Avec notre invité l'auteur et passionné d'histoire Lorant Deutsch, on part à la découverte des origines de notre langue. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, l'ancêtre du français, n'est pas le gaulois mais le latin de Jules César, qui a envahi nos terres et que l’usage populaire va peu à peu transformer en « roman », puis enrichir de multiples apports : germaniques avec les Francs, nordiques avec les Vikings, arabes au moment des croisades, italiens à la Renaissance... avant de devenir un français triomphant dans toutes les cours d'Europe au XVIIIe siècle, grâce à nos philosophes.

Combien de mots gaulois utilisons-nous aujourd'hui dans la langue française ? Comment est apparu le '' e muet '' ? Quand et pourquoi Bonaparte a-t-il imposé le français comme langue administrative ? Comment le français est-il devenu la langue des cours européennes au 18ème siècle ? Quel événement mettra fin à cette domination du français sur l'Europe ? Quelle rôle a joué l'Académie française dans l'histoire du français ?

Notre invité nous racontera également comment Jules Ferry, qui a déclaré en 1881 l'école gratuite, obligatoire et laïque pour les filles et les garçons, a imposé le français qui s'est répandu dans tout le pays avec les '' hussards noirs de la république '' qui ont fait la chasse aux dialectes régionaux bretons, alsaciens, vosgiens, basques.



A lire : Romanesque en images chez Michel Lafon.

Romanesque en images