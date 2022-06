Coronavirus : est-ce qu'il y a un rebond de l'épidémie en France ?

Les contaminations atteignent les 233 cas pour 100.000 habitants sur la semaine du 30 mai au 3 juin, contre 185 sur la période du 23 au 27 mai 2022. Selon le graphique dressé par Santé publique France, la France connaît actuellement un rebond épidémique. Cette dangereuse reprise vient interrompre une diminution régulière des contaminations enregistrée depuis le 25 avril.

Cependant, il ne faut pas s'alarmer trop rapidement. Les professionnels assurent qu'il est prématuré de s'inquiéter de ce léger rebond et de ses éventuelles graves conséquences en matière de décès et d'hospitalisations. Interrogé par nos confrères de Cnews, l'épidémiologiste chez Santé publique France Guillaume Spaccaferri explique que c'est toujours "délicat d’apporter une réponse avec une cause unique". Ce dernier évoque "une moins bonne application des gestes barrières" ainsi que "l’impact de la diffusion de BA.4 et BA.5".

En effet, les autorités sanitaires continuent de surveiller deux nouveaux sous-variants nommés BA.4 et BA.5. Découverts en Afrique du Sud en janvier et février derniers, ces sous-lignages d'Omicron sont très proches de BA.2.

Actuellement, c'est le Portugal qui se retrouve frappé par une sixième vague épidémique due au variant BA.5. Avec ce rebond épidémique, certains hôpitaux du pays pourraient renforcer leur plan d'urgence pour lutter contre le manque de personnel. Par ailleurs, d'autres maladies doivent être prises en charge, comme l'apparition de la variole du singe.

