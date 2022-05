Coronavirus : pourquoi l'Afrique du Sud connaît-elle actuellement une cinquième vague ?

C'est une cinquième vague. L'Afrique du Sud est actuellement touchée par deux nouveaux variants du coronavirus : le BA.4 et BA.5. Si les restrictions sanitaires s'affaiblissent petit à petit en Europe, le cas de l'Afrique du Sud inquiète. En effet, ce pays est un cas d'école pour suivre l'épidémie pour de nombreux scientifiques. Le pic de nouvelles contaminations est alors pointé du doigt par de nombreux épidémiologistes.

L'un d'eux, Tulio de Oliveira, assure à nos confrères du Parisien qu'il y a des "signes clairs de cinquième vague en Afrique du Sud". "En trois semaines, le nombre de personnes testées positives chaque jour vient de passer de 1 200 à 6 500", peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Si l'histoire se répète, les contaminations ne sont plus issues du BA.1 et BA.2 mais plutôt de BA.4 et BA.5. Ces "petits" d'Omicron ne présentent pour l'heure aucune raison de les comparer à la souche d'origine ou à Delta en termes de dangerosité. En revanche, ils sont bien plus transmissibles que BA.2, majoritaire en ce moment en France, d'environ +20%, note Midi Libre.

Une situation encore contrôlée en France

Début mai, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy assurait que "l'épidémie est contrôlée mais on sait tous qu'elle n'est pas terminée". On peut en effet s'attendre "à la survenue d'un nouveau variant: on l'estime plutôt à la rentrée mais peut-être qu'il arrivera avant" avait-il ajouté.

La question sera alors de savoir quelle sera sa contagiosité, sa sévérité et sa résistance aux vaccins. Les vaccins continuent d'offrir une bonne protection contre les formes sévères du Covid-19 et de réduire les risques de décès, même en cas de contamination aux sous-variants d'Omicron (BA.4 et BA.5). Les autorités sanitaires semblent donc plutôt confiantes si l'on en croit de premières données.

Le 26 avril, un cas de BA.4 et deux cas de BA.5 avaient été détectés en France, indique Santé Publique France (SPF) dans son point épidémiologique hebdomadaire du 28 avril. Pour l'instant, aucune transmission n'a été enregistrée en Europe, repoussant de plusieurs semaines une éventuelle propagation. Concernant les trois cas détectés en France, ils "n'ont révélé aucun élément inquiétant en matière de symptomatologie et de présentation clinique".

