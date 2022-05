Coronavirus : des masques FFP2 défectueux et dangereux rappelés en France

Si vous avez acheté les masques FFP2 de la marque Virtue Health entre le 17 février et le 24 novembre 2021, il est recommandé de ne plus s'en servir et de les ramener en point de vente pour vous les faire rembourser. C'est ce qu'a indiqué le site RappelConso, lundi 16 mai, précisant que les produits sont "non conformes et dangereux à l'usage".

Le gouvernement mentionne une "filtration de particules insuffisante", pouvant entraîner le passage d'éléments extérieurs dans l'organisme et des "dommages internes". Ces masques FFP2 étaient vendus dans toute la France par lots de deux boîtes contenant chacune 50 masques. Ces boîtes avaient comme référence 2021-53317-1.

Pour les consommateurs qui auraient des questions sur ce rappel de produits, un numéro de contact a été mis en place par le site RappelConso : 0177381464.

