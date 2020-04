Coronavirus : comment la crise économique se dessine derrière la crise sanitaire

publié le 21/04/2020 à 08:52

Nous sommes le mardi 21 avril, c’est le 36e jour du confinement. Si mes comptes sont bons, nous entrons dans la sixième semaine.

Dans ce 29e épisode du podcast Coronavirus, RTL avec vous, il est question des conséquences économiques et sociales de cette crise multiforme qui nous frappe. On y entend des chefs d’entreprises, des commerçants, des fournisseurs, qui s’inquiètent des dégâts sur l’activité et l’emploi, de la crise sanitaire, du confinement, et des règles du déconfinement qui se dessinent.

Les compagnies aériennes sont menacées, elles perdent des dizaines de millions d’euros par jour. Des gros porteurs sont mis au chômage technique dans les Pyrénées, comme nous l’a raconté Patrick Téjéro, le correspondant de RTL en Occitanie.

Même les entreprises qui continuent leur activité en respectant les consignes de distanciation sociale sont en danger, à cause de la baisse d’activité, mais aussi de la désorganisation engendrée par cette crise sanitaire, comme le montre ce reportage RTL de Vincent Serrano chez des cavistes parisiens au bord de la crise de nerfs.

Posez vos questions à RTL

Toutes vos questions, qu’elles soient médicales, économiques, si vous n’avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL, et on tentera d’y répondre.



Vous pouvez le faire au 3210, et laisser un message si le standard n’est pas ouvert. Vous pouvez également laisser un mot sur la page Facebook RTL. Vous pouvez aussi nous adresser un courriel à temoins@rtl.fr, avec des photos de votre vie de confiné.

Abonnez-vous à ce podcast Google podcasts

Apple podcasts

>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.